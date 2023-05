Kunst im öffentlichen Raum Kein Platz mehr für Mack-Kunstwerk in Mönchengladbach

Seit zweieinhalb Jahren steht das tonnenschwere Kunstwerk „Drei Stufen“ von Heinz Mack Kostenpflichtiger Inhalt nicht mehr auf dem Kapuzinerplatz. Wegen des Kostenpflichtiger Inhalt Baus der Markthalle war auch klar, dass es dort nicht mehr hinkommen würde. In der Folge suchte die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Künstler nach einem alternativen Standort, wie die Stadt damals versicherte. Jetzt ist sie fündig geworden: im Garten des Künstlers selbst. Das Kunstwerk, das seit Mitte der 1980er Jahre der markante Blickfang auf dem Platz war, oder vielmehr das Material des Werkes, seien wieder an den Künstler zurückgegangen. Das teilte die Kulturdezernentin der Stadt, Christian Schüßler, am Mittwochabend den Politikern im Kulturausschuss unter Anfragen und Mitteilungen mit: „Wir haben diese Entscheidung nach gewissenhafter und aufwendiger Abwägung in Absprache mit Professor Mack getroffen.“ Für das Aufstellen an neuer Stelle hätte unter anderem eine passende Unterkonstruktion erstellt werden müssen. Nach Schätzung hätte ein Neuaufbau insgesamt rund eine halbe Millionen Euro gekostet, sagt Schüßler.