Bildung in Mönchengladbach Schulen platzen aus allen Nähten

Im vergangenen Jahr sind insgesamt 1836 schulpflichtige Kinder und Jugendliche nach Mönchengladbach gezogen. Davon wurden 611 Schüler an den Grundschulen aufgenommen, 861 an den Schulen der Sekundarstufe I und 364 an den Schulen der Sekundarstufe II. Ein Großteil, nämlich 742 Schüler, stammen aus der Ukraine. Und auch im ersten Halbjahr 2023 gab es über 500 Zuzüge von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen. Mehr als die Hälfte kam aus dem Ausland. „Ich bin sehr stolz, dass wir bisher alle Schüler unterbringen konnten, was auch an der Bereitschaft der Schulen liegt“, sagte Mönchengladbachs zuständige Dezernentin Christiane Schüßler im Schulausschuss. In anderen Kommunen gebe es lange Wartelisten. Und im Städtetag, der kürzlich in Mönchengladbach tagte, ist laut Schüßler bereits deutlich gemacht worden: „So funktioniert das nicht mehr.“