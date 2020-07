Ärgernis in Mönchengladbach : Leserforum: Kein Internet, kein neuer Ausweis

Mönchengladbach Viele Mönchengladbacher würden gerne ihren abgelaufenen Personalausweis durch einen neuen ersetzen. Ohne neue Medien haben sie zurzeit aber keine Chance.

Viele Mönchengladbacher haben in den vergangenen Monaten offenbar verzweifelt versucht, einen neuen Personalausweis zu beantragen. Das zeigen die Reaktionen auf unseren Artikel „Das lange Warten auf Ausweis und Pass“. Wer Glück hatte, traf auf freundliche Mitarbeiter im Einwohnermeldeamt – wie zum Beispiel Herbert Loock. Er ist einer der Betroffenen, die ihren Ausweis erneuern mussten und plötzlich feststellten, welche Wartezeiten bei der Stadtverwaltung bestehen. „Da ich dringend auf die Ausstellung des Ausweises angewiesen war, habe ich der Stadt eine Mail geschrieben, mein Problem geschildert und bekam am nächsten Tag einen Anruf von der Mitarbeiterin im Einwohnermeldeamt, so dass wir gemeinsam eine Lösung finden konnten.“ Dafür, dass dies so schnell und unkompliziert klappte, macht Herbert Loock dem Amt und der Mitarbeiterin ein Kompliment.