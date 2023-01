Staatsanwaltschaft Mönchengladbach Doch kein Neubau für die Staatsanwaltschaft

Seit Jahren ist ein Neubau für das marode Bürogebäude der Staatsanwaltschaft im Gespräch. Doch zuletzt fand sich auf eine Ausschreibung kein Investor. Jetzt ist klar: Es wird auch keinen Neubau geben. Stattdessen zieht die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach weg vom Landgericht in ein Bürogebäude in den Nordpark. Wie eine Sprecherin des NRW-Justizministeriums unserer Redaktion bestätigte, steht der Umzug bereits im März an – und zwar in ein Bürogebäude im Nordpark: „Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wird dauerhaft in dem neuen Dienstgebäude untergebracht sein“, teilte das Ministerium mit.“