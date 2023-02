Integration in Mönchengladbach Kaum noch Platz für unbegleitete Flüchtlinge

Auch wenn die Flüchtlingssituation in der Stadt nicht mehr jeden Tag Gesprächsthema ist, kommen in Mönchengladbach weiterhin Menschen an, die aus verschiedenen Gründen ihre Herkunftsländer verließen oder verlassen mussten. Wie Jugend- und Sozialdezernentin Dörte Schall in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses sagte, sind es Menschen aus der Ukraine, aus Afghanistan, aus dem Iran und aus Syrien, die in der Stadt Zuflucht suchen.