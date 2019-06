Wohnungsbau in Mönchengladbach : Ausschuss beschließt Strategie für Wohnen

Wohnungen in Mönchengladbach (hier in Eicken) sind ein Streittehma in Mönchengladbach. Die Stadt bekommt jetzt einen „Handlugsrahmen Wohnen“. Foto: Theo Titz/Titz, Theo (titz)

Mönchengladbach Nicht zu wenige, aber zu viele schlechte Wohnungen gibt es in der Stadt laut Wohnungsmarktbericht. Der Bauausschuss beschloss jetzt ein Konzept, das zu ändern. Jetzt sollen die städtischen Baugesellschaften mehr sozialen Wohnraum schaffen.

Die Stadt hat ein Wohnungsproblem, allerdings bedeutet das nicht, dass es zu wenig Wohnraum gebe. Zu dieser Erkenntnis kommt ein Gutachten von „empirica ag“, auf dessen Grundlage die Stadt derzeit noch immer ihren Wohnungsmarktbericht erarbeitet. Der gesamte Bericht wie auch das Gutachten in Gänze liegen noch nicht vor, dennoch wurden erste Daten und Erkenntnisse daraus am Dienstagabend im Planungs- und Bauausschuss vorgestellt. Und die Politiker beschlossen mit großer Mehrheit bei zwei Gegenstimmen der Grünen und einer Enthaltung einen „Handlungsrahmen Wohnen“ – im Grunde ein Kern für die künftige Wohnungsstrategie der Stadt.

Der Wohnungsmarkt in Mönchengladbach habe „kein Mengenproblem, sondern ein Qualitätsproblem: Die Bausubstanz ist relativ alt, die Wohnungen sind relativ klein und nur wenige Wohnungen sind hochwertig“, so das Ergebnis der Gutachter. Heißt: Das Wohnungsangebot passt eben nicht mehr auf die Nachfrage, und das hat Auswirkungen auf Mieten, Preise, und das Angebot an gefördertem und damit mietpreisgebundenem Wohnraum. Erik Jansen (Linke) und Georg Weber (Grüne) kritisierten, dass Daten in dem Bericht fehlten, um die Wohnungsmenge beurteilen zu können und meldeten Beratungsbedarf an. Tatsächlich ist in dem Bericht von Szenarien die Rede, in denen keine Neubauten erforderlich seien, im anderen Extremfall jährlich aber bis zu 300 neue Wohnungen. Thomas Fegers (SPD) lobte das Werk als „wesentliche Grundlage, um für diese Stadt die richtigen Entscheidungen zu treffen“. Annette Bonin sagte, der Bericht gebe eine gute Idee davon „wo wir hinwollen“.

Info In fast der Hälfte der Haushalte leben Singles Haushalte Die Zahl der Haushalte hat sich von 2012 bis 2017 auf 139.500 (plus 7,1 Prozent) erhöht. 47 Prozent davon sind Single-Haushalte. Baulandpreise Die sind ebenfalls angestiegen, allerdings gibt es dem ersten Bericht zufolge deutliche Gefälle zwischen Stadt und Land. In guten Lagen wurden 22,9 Prozent mehr für Bauland für Geschosswohnungen abgerufen.

Ein Kern des Handlungsrahmens ist, dass die städtischen Wohnungsbaugesellschaften Kreisbau AG und GWSG sich verstärkt um geförderten und damit mietpreisgebundenen Wohraum kümmern sollen. Dafür sollen sie mit städtischen Grundstücken gestärkt werden. Seit Jahren sinkt der Bestand an Sozialwohnungen, während gleichzeitig die vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel nur teilweise von privaten Investoren abgerufen werden. Fixe Quoten lehnt die Stadt ab, bedarfsgerechtes Bauen helfe mehr als das Gießkannenprinzip. Trotzdem seien bei Großbauprojekten wie der Seestadt öffentliche Mittel ein wesentlicher Bestandteil der Planungen, wie es in dem Papier heißt: „So werden in der Seestadt 40 Prozent aller Wohneinheiten im preisregulierten Segment angeboten werden, darunter öffentlich geförderter sowie preisgedämpfter Wohnraum.“

„In Mönchengladbach gibt es keine Wohnungsnot, sondern einen vergleichsweise hohen Anteil an Bevölkerung mit beschränktem Einkommen“, sagte Baudezernent Gregor Bonin bei einer Konferenz mit Immobilienentwicklern am Dienstagmorgen in der Stadtsparkasse. Grundsätzlich setzt die Stadt außerdem auf Lückenschlüsse und Sanierungenim Bestand: „Die Hälfte der Wohnungen in der Stadt ist zwischen 1949 und 1978 gebaut worden“, heißt es in dem Bericht. „Diese Wohnungen sind überaltert. Wir haben also eine große Chance im Bestand für günstigen Wohnraum“, sagte Bonin. „Wir müssen quartiergenau die gesamte Bandbreite der Förderung abrufen.“ Dazu sei man mit dem Landesbauministerium in Gesprächen.