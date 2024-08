Neue Namen für Haltestellen in Mönchengladbach „Nächster Halt: Sinn!“

Mit Benennungen ist das ja immer so eine Sache: Was heute noch gut passt, kann morgen schon überholt oder schwierig sein. Das ist bei Benennungen von Straßen und Plätzen so – erst vor einigen Jahren war deshalb die Lettow-Vorbeck-Straße in Am Rosengarten umbenannt worden –, aber auch bei Bushaltestellen. Immer wieder tauchen im Stadtgebiet Namen auf, die keinen Zusammenhang mehr zum Ort haben, weil zum Beispiel jemand aufgegeben hat oder umgezogen ist.