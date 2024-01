Schließung von Galeria Kaufhof in Mönchengladbach „Wir bekommen nicht mal mehr eine Abfindung“

Der Schock bei Ursula Schacht sitzt tief. Sie steht im Galeria Kaufhof an der Hindenburgstraße neben leeren Regalreihen, Tränen laufen über ihr Gesicht. Am Dienstagnachmittag wurde ihr der Boden unter den Füßen weggerissen, sagt sie. „Schon wieder.“ 37 Jahre lang war der Kaufhof ihr „zweites Zuhause“. Dort machte Schacht ihre kaufmännische Ausbildung, blieb nach ihrem Abschluss und knüpfte über die Jahrzehnte enge Freundschaften mit Kollegen. Ihr Herz hängt an dem Geschäft, deswegen wollte sie bis zum Ende bleiben und es „mit erhobenem Haupt“ verlassen. Das fällt ihr im Moment aber denkbar schwer.