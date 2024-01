Schließung von Galeria Kaufhof in Mönchengladbach „Wir bekommen nicht mal mehr eine Abfindung“

Offiziell sollte das Geschäft Ende Januar 2024 zum letzten Mal öffnen. Nun ist nach Informationen unserer Redaktion klar: Am Samstag, 13. Januar, endet die langjährige Geschichte des Kaufhofs in Mönchengladbach. Am Schaufenster werden die Tage gezählt, drinnen gibt es nur noch wenige Waren wie Socken und eine kleine Auswahl an Schmuck. Die untere Etage wurde bereits geschlossen, im Erdgeschoss und dem ersten Stock schlendern am Mittwochmorgen Kunden durch das Geschäft. In den vergangenen Wochen war es nicht so entspannt, wie ein Schild an der Eingangstür verrät. „Aufgrund des großen Andrangs, behalten wir uns vor, ab 18.15 Uhr den Einlass zu regulieren“, steht dort.