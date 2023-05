Katholische Grundschule feiert 125 Jahre Ins Klassenzimmer des 19. Jahrhunderts

Das Schulfest bildete den Abschluss einer Projektwoche, in der die Kinder unter anderem im Freilichtmuseum Grefrath und Kommern Eindrücke sammeln konnten. Im Mönchengladbacher Stadtbild erinnern alte Industrieanlagen und Straßenschilder an die Geschichte. „Vor 125 Jahren war Mönchengladbach stark vom Textilgewerbe geprägt, vor allem der Stadtteil Eicken. Es war alles stark in der Entwicklung und ist zusammengewachsen. Dies spiegelt sich auch in den Straßennamen wieder“, sagt Miriam Tippenhauer. „Die Kinder haben in der zurückliegenden Projektwoche viel über das Leben damals gelernt.“