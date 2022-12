Mönchengladbacherin wird an Heiligabend 100 Jahre alt „Ich habe viel Glück gehabt“

Katharina Theelen hält ein Foto in den Händen. Es zeigt sie in jüngeren Jahren, sie lächelt und trägt ein geblümtes Kleid. „Das bin ich. Das Foto hat ein Schüler von mir gemacht. Er hat mich damit überrascht“, sagt die Jubilarin, und ihre Augen strahlen. „An der Schule als Lehrerin zu arbeiten, war meine schönste Zeit. Die Schüler waren alle so wissbegierig. Das war herrlich. Sie wollten lernen. Auch mit den Eltern bin ich immer gut zurechtgekommen.“ Dass sie als Lehrerin arbeiten wollte, merkte sie, als sie anfing als Schulhelferin zu arbeiten. „Ich habe als Seiteneinsteigerin meine Berufung gefunden. Ich habe alle Fächer unterrichtet, außer Musik und Englisch“, sagt Katharina Theelen. „Das konnte ich nicht.“ Dafür gab sie Kurse in Stenografie und zeigte ihren Schülern, wie Bauernmalerei funktioniert. Bevor sie als Lehrerin arbeitete, war sie als Kaufmännische Angestellte tätig oder arbeitete als Erzieherin.