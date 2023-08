Bei der Hockey-EM in Mönchengladbach Auftritt von Kate Ryan beflügelt ihre belgischen Landsleute

Der Plan sah eigentlich anders aus. Für 20.15 Uhr war der Auftritt der belgischen Sängerin Kate Ryan am Freitagabend bei der Hockey-EM in Mönchengladbach angekündigt – also zwischen den beiden Halbfinalspielen der Herren. Doch dann stand die 43-Jährige plötzlich schon um 18.25 Uhr auf der Bühne, die im Sparkassenpark hoch oben über dem blauen Kunstrasen und den Zuschauerrängen aufgebaut wurde.