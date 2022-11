Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Kastenwagen geht in Gladbacher City in Flammen auf

Mutmaßlich wegen eines technischen Defekts hat am Montag, 21. November, auf der Bismarckstraße in der Gladbacher Innenstadt ein Kastenwagen gebrannt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Feuer beschädigte auch die Schaufensterfassade eines Geschäfts, vor dem das Fahrzeug geparkt stand.