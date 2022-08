Falsche Gewinnversprechen in Mönchengladbach : Kassiererin verhindert Betrug

Falsche Gewinnversprechen in Mönchengladbach

Am Telefon hatte ein Mann einer Mönchengladbacherin einen Gewinn versprochen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Eine Frau (61) sollte Guthabenkarten kaufen, um einen angeblichen Gewinn zu erhalten. Eine Tankstellen-Mitarbeiterin wurde stutzig und schaltete die Polizei ein.

Dank einer aufmerksamen Tankstellenkassiererin konnte am Samstagmorgen, 13. August, ein Betrug an einer 61-jährigen Frau verhindert werden. Das teilte die Polizei am Montag mit.