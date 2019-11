Verlosung : Karten gewinnen für Booster bei Schaffrath

Die Band Booster bei einem Auftritt im Sparkassenpark. Foto: Sparkassenpark/Maris Rietrums

Mönchengladbach In der alten Reithalle auf dem Schaffrath-Gelände an der Theodor-Heuss-Straße tritt die Cover-Band zu einem ganz besonderen Heimspiel an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Schaffrath Stiftung wird zehn Jahre alt und feiert das mit einem großen Booster-Konzert. Am Samstag, 9. November, tritt die Coverband zu einem ganz besonderen Heimspiel an: In der alten Reithalle auf dem Schaffrath-Gelände an der Theodor-Heuss-Straße gibt es ab 19 Uhr einen typischen Booster-Party-Abend mit jeder Menge Hits – und als Zugabe einen guten Zweck. Denn Veranstalter des Abends ist die Schaffrath Stiftung für Soziales. Fünf Euro von jeder Eintrittskarte gehen an die Stiftung und kommen damit Notleidenden in der Region zugute. Wir verlosen 25 mal zwei Eintrittkarten für das Konzert.

Mitmachen und gewinnen! Wer bis 7. November, 24 Uhr, unter 01379 883023 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp6“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teilnahme erst ab 18 Jahren möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet, und die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen auch unter rp-online.de/teilnahmebedingungen. Karten sind auch noch in der Mönchengladbacher Schaffrath-Filiale erhältlich: 29 Euro (inkl. 5 Euro Spende und einem Glas Sekt)

(RP)