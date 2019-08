Festival am Schloss Rheydt : RP verlost Tickets für das Sommerkino am Schloss Rheydt

Unter anderem für den Film „Der König der Löwen“ können RP-Leser Tickets gewinnen. Foto: dpa/-

Mönchengladbach Die ersten vier Abende des neuen Festivals sind bereits ausverkauft. Aber es gibt noch Karten zu gewinnen.

Von Inge Schnettler

Kurz nachdem am kommenden Sonntag der letzte Ton auf der Bühne der Sommermusik Schloss Rheydt verklungen sein wird, geht es auf der Turnierwiese zwischen Vorburg und Herrenhaus weiter. Und zwar mit dem Sommerkino. Das wird das Equipment des Musikfestivals nutzen – Bühne, in die eine Leinwand gespannt wird, die Bestuhlung, die Zelte. Der Filmspaß unter freiem Himmel, der in der Hauptsache vom Comet Cine Center und der Stadtsparkasse organisiert wird, dauert vom 5. bis 14. September. Neun Filme werden gezeigt. Los geht es am Donnerstag, 5. September, mit dem Kultfilm „Der Junge muss an die frische Luft“. Zur Premiere im Sommerkino kommt der kleine Star Julius Weckauf höchstpersönlich, um das Publikum zu begrüßen. Dieser Abend ist aber bereits ausverkauft. Der Film wird aber am letzten Abend des Festivals, am Samstag, 14. September, wiederholt. Dann allerdings ohne Anwesenheit des Hauptdarstellers.

Für folgende Filme gibt es noch Eintrittskarten. Das sind am 8. September „Mamma mia! Here we go again“, am 9. September „25 km/h“, am 10. September „Rocketman“, am 11. September „Green Book“, am 12. September „Yesterday“ und am 13. September „A Star is born“. Alle Filme beginnen um 20.30 Uhr.

Für „Bohemian Rhapsody“ und „König der Löwen“, gibt es keine Karten mehr. Aber Sie können noch welche gewinnen. Die Rheinische Post verlost für die ersten vier Abende des Sommerkinos fünf mal zwei Tickets – also für „Der Junge muss an die frische Luft“, „Bohemian Rapsody“, „König der Löwen“ und Mamma Mia“.