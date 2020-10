Das Ende einer Ära : Karstadt Rheydt ist leer gekauft

Foto: Denise Brenneis 6 Bilder Karstadt in Rheydt ist leer

Mönchengladbach Der Ausverkauf ist bald abgeschlossen. Das einst stattliche Kaufhaus im Herzen von Rheydt wird wohl eher schließen als angekündigt. Zurück bleiben leere Regale und traurige Mitarbeiter.

Von Gabi Peters

Michaela Müller (*alle Namen geändert) ist seit 34 Jahren bei Karstadt beschäftigt. Sie kennt die Blütezeit der Rheydter Filiale, als es noch die Lebensmittelabteilung mit den Delikatessen gab und das Restaurant, das mittags proppevoll war. „Zu uns kamen Kunden rein, um Brötchen zu kaufen und gingen mit Blusen in der Tüte nach Hause“, erzählt die 52-Jährige. Als Michaela Müller ihre Ausbildung bei Karstadt begann, gab es noch über 300 Mitarbeiter. Jetzt sind es noch 76 Teil- und Vollzeitkräfte in der Rheydter Filiale. Und bald ist keiner mehr da. Vielleicht schließt das Kaufhaus schon am heutigen Mittwoch. „Viele Waren haben wir ja nicht mehr“, sagt Michaela Müller und zeigt auf die leeren Regale, „und wenn nichts mehr da ist, dann ist Schluss.“

Eigentlich sollte der 17. Oktober der letzte Tag von Karstadt Rheydt sein. Doch in den vergangenen Wochen seien Schnäppchenjäger teilweise wie die Heuschrecken über das preisreduzierte Sortiment hergefallen, wie Mitarbeiter berichten. Manche hätten die Ware förmlich zusammengerafft und seien an der Kasse auch noch unfreundlich geworden. „Das war nicht unser normales Publikum – und schon gar nicht unsere Stammkundschaft“, weiß Michaela Müller.

Viele Verkäuferinnen und Verkäufer arbeiten schon 15 Jahre und länger bei Karstadt. Eine Beschäftigte hat die Rheydter Filiale sogar vor 44 Jahren mit eröffnet. Jetzt wird sie sie mit schließen. Reden will sie nicht darüber. Zu traurig sei das Ganze. So sieht das auch Jana Schmitz. Sie hatte gerade ihre Ausbildung bei Karstadt abgeschlossen, die Übernahme war in trockenen Tüchern – dann kam die Nachricht vom beschlossenen Aus für die Rheydter Filiale. „Ich hatte mich von Anfang an wohlgefühlt hier“, sagt die 24-Jährige. Das habe auch am Team gelegen und vor allem an Michaela Müller, die alle die „Mutter der Filiale“ nennen. „Zu ihr kann man immer kommen – mit beruflichen Problemen, aber auch mit privaten“, sagt Jana Schmitz.

Das Team wird es so nicht mehr geben. Die meisten seien in eine Transfergesellschaft gewechselt, sagt Michaela Müller. „Viele schreiben Bewerbungen. Aber Sie wissen ja, wie es draußen aussieht.“ Alle Beschäftigten sind traurig und enttäuscht, manche sogar wütend über die Entscheidung der Konzernspitze, das Rheydter Kaufhaus zu schließen. Dennoch blieb die Stammbelegschaft beinahe geschlossen auf dem sinkenden Schiff. Das habe den Chef der Firma, die den Ausverkauf in allen zu schließenden Filialen des Konzerns managt, ziemlich erstaunt. „Anderswo sollen viele krank geschrieben sein“, sagt Michaela Müller.

Sie selbst würde ihren Rheydter Karstadt-Chef nicht allein lassen: „Er hat sich wirklich bis zum Schluss mit Herzblut für den Erhalt der Filiale eingesetzt.“ Und dann sagt sie noch: „Die da oben wissen gar nicht, wie sehr wir leiden.“

War der Niedergang der großen Kaufhäuser, die alles unter einem Dach bieten, absehbar? Michaela Müller sagt, dass die Zahlen bis zum Schluss gestimmt hätten. Aber viele Entscheidungen von oben hätten sie in der Vergangenheit erstaunt: zum Beispiel als die Kinderwagenabteilung geschlossen wurde, „obwohl sie gut lief“, oder als der Einkauf zentralisiert wurde. „Früher suchten unsere Abteilungsleiterinnen die Ware aus, und die wussten, was unsere Kunden mögen“, sagt Michaela Müller. Wenn Karstadt damals einen Blusen-Sonderverkauf ankündigte, „hatten wir mittags schon 30.000 Mark in der Kasse“.