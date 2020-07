Demo in Mönchengladbach-Rheydt : Karstadt-Mitarbeiter kämpfen für ihre Filiale

Demo in Mönchengladbach-Rheydt

Sie wollen nun jeden Mittwoch und Samstag für den Erhalt ihrer Karstadt-Filiale in Rheydt demonstrieren. Foto: Gabi Peters

Mönchengladbach Mit Plakaten und einem Protestzug haben Mitarbeiter von „Galeria Karstadt Kaufhof“ in Mönchengladbach-Rheydt am Mittwoch auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Die Beschäftigten bangen um ihren Job und wissen nicht, wie es weitergeht.

Seit 1976 prägt das Kaufhaus am Marktplatz den Mönchengladbacher Stadtteil Rheydt. Am 19. Juni kam Nachricht: Diese „Galeria Karstadt Kaufhof“-Filiale wird geschlossen. Ein Schock für die 88 Beschäftigten dort, aber auch für viele Kunden.

Am Mittwoch gingen die Mitarbeiter auf die Straße, um für den Erhalt ihrer Filiale zu kämpfen. Mit Plakaten und Sprechchören zogen sie durch die City. Viele sind seit Jahrzehnten in dem Rheydter Warenhaus beschäftigt, viele haben dort schon ihre Ausbildung gemacht. „Wir haben auf Urlaub und Gehalt verzichtet, damit wir bleiben können. Und jetzt das. Wir sind am Boden und fühlen uns getreten“, berichtet ein Beschäftigter.