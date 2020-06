Kostenpflichtiger Inhalt: Traditionsreiches Kaufhaus : Karstadt in Rheydt schließt

Karstadt in Rheydt gibt es bereits seit 45 Jahren. Zuletzt sollte es zum 30. Juni 2016 geschlossen werden. Das hatte die Stadt abwehren können, in dem sie das Gebäude kaufte. Foto: Jana Bauch Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Es gibt wohl kaum ein Kaufhaus, für dessen Erhalt so oft und so leidenschaftlich gekämpft wurde. Jetzt kam das frustrierende Aus für Karstadt, der letzte Einkaufsmagnet in der Rheydter Innenstadt.