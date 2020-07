Kostenpflichtiger Inhalt: Verhandlungen gescheitert : Karstadt-Aus in Mönchengladbach-Rheydt endgültig

Seit heute Mittag ist klar, dass es in Rheydt kein Karstadt-Kaufhaus mehr geben wird. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die Stadt ist in Verhandlungen der Zentrale von Galeria Karstadt Kaufhof in Essen entgegengekommen. Es half alles nichts. Heute kam die Absage. Es bleibt dabei, dass die Karstadt-Filiale am Rheydter Marktplatz Ende Oktober schließt.