Rückblick auf Session 2020 in Mönchengladbach : Karnevalisten trotzen mit „Halt Pohl Journal“ der Corona-Krise

Mönchengladbach Der Veilchendienstagszug fällt aus, der Rathaus-Sturm, die Sitzungen, Partys und Veedelszüge ebenfalls. Der Mönchengladbacher Karnevalsverband bietet aber doch ein bisschen jecke Stimmung – und sei es nur mit Erinnerungen.

Das Titelmotiv von Nik Ebert ist eines der Markenzeichen: Das Prinzen-Paar schlüpft als doppeltes Küken aus dem Ei, darüber wacht der MK-Pfau. Normalerweise wird der Titel alljährlich am Tag der Proklamation des neuen Prinzenpaars zum Sessionsauftakt im November gelüftet. Doch in der Pandemie ist alles anders. Die Proklamation fiel aus, das Magazin erscheint diesmal später. Am 7. Januar, also in etwa zum sonst üblichen Start in die „heiße Phase“ der Session, konnte Alexander Karten, Geschäftsführer der Druckerei Karten in Odenkirchen, den Karnevalisten die neueste Ausgabe übergeben.