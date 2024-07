Präsident der Großen Rheydter Prinzengarde Dieter Beines feiert seinen 80. Geburtstag

Wilhelm-Dieter Beines (genannt Dieter) feiert heute seinen 80. Geburtstag. Nicht in Rheydt, sondern etwa 900 Kilometer entfernt in Wien. Bis Ende dieser Woche, sind er und Ehefrau Uschi Gäste in der österreichischen Hauptstadt. „Die Stadt bietet uns so viel, auch nach über 50 Jahren noch. Wir lieben die Kultur, die Theater, die Kirchen und Museen und auch den besonderen Charme der Menschen“, erzählt er, bevor das Ehepaar zur Opernaufführung „Don Giovanni“ im Schloss Belvedere aufbricht.