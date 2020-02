Sozialsitzung der Uehllöeker im Gasthaus Loers : Karneval mit Blinden

Die Blindensitzung der KG Uehlöeker hat Tradition: Sie wird schon seit 72 Jahren veranstaltet. Foto: Bauch, Jana (jaba) und Krebs, An

Rund 80 Gäste waren bei der Sozialsitzung der Uehllöeker im Gasthaus Loers dabei.

„Eine gute Sitzung. Zwar ohne Bild aber mit gutem Ton!“ Das ist das Motto der Blindensitzung der KG Uehllöeker Neuwerk. Gut die Hälfte der Besucher, die am Donnerstagnachmittag zur Sitzung im Gasthof Loers kamen, waren sehbehindert oder sogar komplett blind.

Wie kann man sich diese Sitzung vorstellen? Zwar legte Ralf Gaden, zuständig für das Programm, viel Wert auf Redebeiträge, Tanzeinlagen waren aber auch dabei. Viele Gäste sind nämlich nur sehbehindert, also noch in Lage, etwas zu erkennen, auch wenn es nur Umrisse sind. Diejenigen, denen das nicht mehr möglich ist, haben Begleitpersonen dabei. Diese beschreiben ihnen, was auf der Bühne passiert.

Bereits seit 72 Jahren wird die Blindensitzung veranstaltet, zu der nur Mitglieder der Karnevalsgesellschaft und des Blinden- und Sehbehindertvereins geladen sind. Rudi Hansen, Vorsitzender des Vereins, erklärt, wie diese Idee zustande kam: „Damals gab es viele Kriegsblinde. Das kannte die Gesellschaft gar nicht. Man suchte also nach einem Weg, diese Leute aus ihrem Alltag zu holen und ihnen ein paar schöne Stunden zu bescheren.“ Und genau darum ginge es auch heute noch. Wie Hansen sagt, gäbe es immer mehr Blinde und Sehbehinderte, die Menschen würden schließlich immer älter werden.

Als die Garde einmarschiert, erhebt sich das Publikum von seinen Plätzen und applaudiert. „Das Lächeln in den Gesichtern, das ist es, was mir an der Sitzung so gut gefällt“, sagt Frank Foerat, Vorsitzender der KG. Bei den Künstlern ist das ähnlich – auf der Sozialsitzung treten nämlich alle ohne Gage auf. Eine Besonderheit gibt es aber doch: Untereinander wird auffallend wenig geredet, vor allem bei Redebeiträgen wie dem vom Tulpenheini oder ‚Der Bauer und der Wiener‘ wollen die Gäste intensiv zuhören können.