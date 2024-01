Karneval in Mönchengladbach Nachwuchs für die Kinderprinzengarde

Wie gewohnt präsentierte die junge Garde zum Abschluss ihre Playback-Show. In dieser Jahr unter dem Titel „Pippis Schwung-Sitzung“. Ein Trio, angeführt von Pippi Langstrumpf, war gelangweilt vom ewigen Daddeln mit den Handys und wollte stattdessen viele Gäste für seine Party gewinnen. Und die kamen per Gesang und Verkleidung aus verschiedenen Musikrichtungen. So hörte man Evergreens von Roland Kaiser, Gus Backus, Graham Bonney oder Hans Albers, aber auch von Helge Schneider, Bernd Stelter, Abba, Truck Stop sowie Mallorca-Hits.