Kultur in Mönchengladbach Kunstausstellung in der Citykirche

Geöffnet ist die Ausstellung in der Citykirche, Kirchplatz 14, in Mönchengladbach vom 5. bis 13. September, dienstags bis samstags, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Sonntags und montags ist die Citykirche geschlossen. Die Vernissage findet am Freitag, 6. September, ab 16 Uhr statt.