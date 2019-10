Drei Kardiologen : Experten am 30. Oktober Herz-Fragen von Lesern

Experten am 30. Oktober Herz-Fragen von Lesern

Mönchengladbach Drei Kardiologen stehen am RP-Telefon Lesern Rede und Antwort. Sie informieren unter anderem über Vorbeugung und Risikofaktoren für den plötzlichen Herztod.

(hh) Jedes Jahr fallen in Deutschland nach Angaben der Deutsche Herzstiftung mindestens 65.000 Menschen zum Opfer fallen. Die Zahl könnte deutlich geringer sein, denn es gibt Risikofaktoren und Vorerkrankungen, die sich erkennen und ausschalten oder behandeln lassen. Häufig sind koronare Erkrankungen die Ursache, aber auch eine Virusinfektion, die zu einer zunächst unbemerkten Herzentzündung führt, kann zum plötzlichen Herztod führen. Zu den Risikofaktoren gehören neben genetischer Veranlagung Diabetes, aber auch neurologische und psychiatrische Erkrankungen wie Epilepsie oder Schizophrenie.

Aktion Für Fragen rund um Ursachen, Vorbeugung und Therapie stehen am heutigen Mittwoch den Lesern drei Mönchengladbacher Herz-Experten am RP-Telefon Rede und Antwort.

Rufnummern Die Experten sind unter den folgenden Rufnummern zu erreichen: 02161 244151; 02161 244152 und 02161 244153. Die Ärzte werden sich bemühen, in diesem Zeitraum so viele Anfragen wie möglich zu beantworten. Sollte eine Nummer einmal besetzt sein, rufen sie bitte eine der beiden anderen an. Sollten gleichzeitig alle drei Experten im Gespräch sein, sollten Anrufer es ein paar Minuten später noch einmal unter einer der drei Nummern versuchen.