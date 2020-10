Herzwochen in Mönchengladbach : Experten beantworten Herz-Fragen der RP-Leser

Mönchengladbach Kardiologen geben Auskünfte zu Herzschwäche, aber auch zu anderen Themen rund um das lebenswichtige Organ. Leser können ihre Fragen dazu – auch anonym – an die Redaktion schicken.

Im Gespräch mit dem Arzt sollten solche Probleme auch gezielt angesprochen werden. Denn, so vom Dahl: Bei den üblichen Check-up-Untersuchungen lasse sich eine Insuffizienz nicht immer über Laborwerte oder bei einem EKG feststellen. Hintergrund einer Herzinsuffizienz können auch andere Krankheiten wie etwa Bluthochdruck oder Herzklappenfehler sein. Ein Symptom, das auf ein schwaches Herz hindeuten kann, ist eine vermehrte Einlagerung von Wasser im Körper, etwa in den Beinen oder im Bauchraum.

Und so funktioniert die Beratungsaktion: Schicken Sie eine E-Mail mit Ihrer Frage bis zum 1. November an die Adresse: aktionen.mg@rheinische-post.de. Sie können auch anonym schreiben. Die Leser erhalten die Auskünfte von den Ärzten per E-Mail. Über die Themen, die dabei angesprochen wurden, werden wir anschließend in unserer Zeitung und online berichten – natürlich ohne Namen von Einsendern zu nennen. Die eingegangenen Mails werden anschließend von der Rheinischen Post gelöscht.