Bauprojekte in Mönchengladbach Kapuzinerplatz und Bahnhof Rheydt werden eröffnet

Mönchengladbach · Die Stadt verändert an mehreren Stellen ihr Gesicht. Noch in diesem Monat werden zwei Projekte an zentralen Orten abgeschlossen. Das eine in der Innenstadt von Rheydt, das andere in der von Gladbach.

10.08.2024 , 17:00 Uhr

Die moderne Architektur des begrünten Bahnhof-Neubaus wertet die Rheydter Innenstadt an dieser Stelle auf. Foto: Denisa Richters

Wenn die Sommerferien vorbei sind und der Alltag wieder einkehrt, beginnt die Zeit der Eröffnungen: Gleich zwei stehen innerhalb weniger Tage an zentralen Stellen der Stadt an, die eine im Zentrum von Gladbach, die andere im Zentrum von Rheydt. Der neue Kapuzinerplatz Die Fläche am Rande des Alten Markts auf dem Gipfel des Abteibergs war bis 2020 frei und wurde vor allem für Veranstaltungen genutzt. Dann begann auf dem Kapuzinerplatz der Bau der Markthalle, deren Inbetriebnahme von den privaten Investoren jedoch immer wieder verschoben wurde. Parallel dazu startete die Stadt im November 2023 die Umgestaltung des verbliebenen Platzes. Auch da kam es immer wieder zu Verzögerungen, denn eigentlich hätte das Projekt bereits im Frühjahr dieses Jahres abgeschlossen sein wollen. Doch nun naht das Ende der Arbeiten. Der Kapuzinerplatz soll am Samstag, 24. August, mit einem kleinen Festprogramm eröffnet werden (Start um 11 Uhr). Die Markthallen-Investoren werden auch Aktionen beisteuern, mit der Eröffnung des Gebäudes wird es bis dahin wohl nicht klappen, ist zu hören. Der neue Rheydter Hauptbahnhof Glatter lief der Neubau des Bahnhofsgebäudes in Rheydt. Hinter Planen wuchs das moderne Gebäude der Stadttochter EWMG, das nach einem Entwurf des Mönchengladbacher Architekten Stephan Brings gebaut wurde, in die Höhe. Gestiegen sind auch die geplanten Baukosten: von 14 auf 20 Millionen Euro. Dafür ist die Fertigstellung im zeitlich angestrebten Rahmen – und die Architektur wertet diesen Teil von Rheydt deutlich auf. Am Donnerstag, 29. August, soll die Eröffnung mit geladenen Gästen gefeiert werden. Am Tag danach wird das Gebäude an die Bevölkerung übergeben. Ob es dann auch einen Pächter für die Gastronomie geben wird, ist offen.

(dr)