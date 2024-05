Volksfest in Mönchengladbach „Booster“ spielt beim Kappesfest 2024 in Rheindahlen

Verkaufsoffener Sonntag Der Kappesfest-Sonntag ist einer der vom Rat genehmigten verkaufsoffenen Sonntage in Mönchengladbach. Das hat bereits Tradition. Von 12 bis 18 Uhr dürfen die Verkaufsstellen am Mühlentorplatz, St.-Helena-Platz, Kleiner Driesch sowie auf Teilen der Straßen Am Mühlentor, Plektrudisstraße und Beecker Straße öffnen und so das Angebot der Aussteller auch an diesem Tag erweitern. Das Ende des Festes ist am Sonntag für 18 Uhr angesetzt.