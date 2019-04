Mönchengladbach : Rheindahlener feiern ihr geliebtes Gemüse

Mönchengladbach Der Duft von köstlichen Kohlgerichten lag über dem Marktplatz. Trotz des reichlich durchwachsenen Wetters war ziemlich viel los auf dem Kappesfest. An 80 Ständen gab es eine Menge zu entdecken.

Ein ganz besonderes und jährlich wiederkehrendes Tribut zollte dem niederrheinischen Kappes – auch als Weißkohl bekannt – am vergangenen Wochenende das sogenannte Kappesfest im bunten Rheindahlener Stadtkern. Wie schon seit rund 30 Jahren, immer am letzten Wochenende im April, lockte das Fest auch in diesem Jahr wieder tausende Besucher aus der Stadt und aus der Region an. Das unterhaltsame Markttreiben mit mehr als 80 verschiedenen Ständen garantierte eine tolle Mischung aus traditionellem Handwerk, mittelalterlichem Schauspiel und modernem Marktgeschehen. Hier war für jeden etwas dabei.