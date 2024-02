Kanzlei-Karneval in Mönchengladbach Eine Kuscheldecke für das Prinzenpaar

Zwischen zwei Auftritten der Band „Echt Lekker“ geht Wellens in die Bütt. Er hat ein „Krätzchen“ nach Art des Kölner Karnevalisten Martin Schopps vorbereitet. Wellens warf einen Blick in das Jahr 2040: Borussia spiele dann regelmäßig in der Champions League und sei ständiger Spitzenreiter der Bundesliga, Felix Heinrichs kündige seine Wiederwahl an und bringe am künftigen Karstadt-Rathaus die Felix Heinrichs-Gedenktafel an. Er fragt, ob der Beton für das neue Rathaus dann bereits angemischt sei, und den Bahnhof in Gladbach sieht er neu, betretbar zu jeder Zeit und ohne Scheu. Doch weit gefehlt: Jeder Vers endet mit einem „leider nicht“.