Kantor Reinhold Richter in seinem letzten Orgelkonzert im Amt Musikalischer Abschied mit Pfeifen, Saiten und Paukenschlägen

Im 150. Psalm der Bibel werden zum Gotteslob allerlei Instrumente aufgeboten: „Lobe ihn mit Pauken und Reigen, mit Saiten und Pfeifen“, heißt es da. Dass Reinhold Richter diese Psalmworte im Kopf hat, als er nach 41 Dienstjahren sein persönliches Abschiedskonzert in „seiner“ Pfarrkirche St. Helena plant, ist nicht bekannt. Doch das Programm am Sonntag lenkte die Assoziation bei den Zuhörenden in St. Helena fast zwangsläufig auf den genannten Psalm. Die Pfeifen liefern die große Seifert-Orgel oben und die kleine Truhenorgel unten, für die Saiten ist ein handverlesenes Streicherteam, die Camerata Gladbach, zuständig, in der Mehrzahl Mitglieder der Niederrheinischen Sinfoniker. Und – eine Rarität in einem Orgel-Orchester-Konzert – auch die Pauke darf nicht fehlen. Sie hat beim Schlussakkord des ambitionierten Konzerts für Orgel, Streicher und Pauken des Franzosen Francis Poulenc das dröhnende Schlusswort des von etwa 200 Zuhörenden besuchten Konzerts.