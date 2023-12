Politik in Mönchengladbach Kandidaten für das Jugendparlament gesucht

Auch die Unterstützer müssen Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 21 Jahre alt sein und ihren Wohnsitz in Mönchengladbach haben. Sie werden laut Mitteilung der Stadt von den Kandidaten und Wählern angesprochen, ob sie ihre Unterstützung mit einer Unterschrift geben und „somit im Auftrag der Unterstützer und aller anderen Jugendlichen in Mönchengladbach an der Wahl teilnehmen“. Jeder Unterstützer kann nur einmal unterschreiben, sich also nicht für mehrere Kandidaten und Wähler einsetzen.