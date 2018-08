Mönchengladbach: Kanalbau in Rheydt

Stadt kündigt Kanalbau in Rheydter Wohngebiet an

Kanalbauarbeiten stehen in Rheydt an. Foto: Andreas Baum

Mönchengladbach Nach Angaben der Stadt ist ein Vollausbau der Straßen notwendig. Dafür müssen Grundstückseigentümer einen Teil der Kosten tragen.

(angr) Anwohner in Rheydt müssen sich auf Baustellen wegen Kanalbauarbeiten einrichten – und damit auch darauf, an den Kosten beteiligt zu werden. Betroffen sind Abschnitte der Straßen Bäumchesweg, Ulmenstraße, Buchenstraße, Birkenstraße, Waldstraße und Wolfstraße, wie die Stadt mitteilte.

In der Straße Bäumchesweg saniert die NEW im Bereich zwischen Heimstraße und Eisenbahnstraße sowie Ulmenstraße den Kanal. Der schlechte Unterbau der Straße mache eine Straßenwiederherstellung nicht möglich. Daher sei ein Vollausbau notwendig. Für den Bereich Buchenstraße/Ulmenstraße ist ein Austausch von Versorgungsleitungen geplant. Außerdem seien in der Ulmenstraße umfangreiche Kanalbauarbeiten erforderlich. In der Buchenstraße erfolgt eine erstmalige Regenwasserkanalverlegung. Auch hier ist eine Wiederherstellung der Straße wegen des schlechten baulichen Zustands nicht möglich.