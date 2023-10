Nach Umgestaltung in Mönchengladbach Kanadagänse erobern den Geropark

Mönchengladbach · Die Vögel haben es sich in der umgestalteten Grünanlage gemütlich gemacht, ihre Population in Mönchengladbach wächst seit Jahren. Warum das ein Problem ist, was die Stadt dagegen unternehmen will und wie Besucher im Geropark die Lage beurteilen.

09.10.2023, 05:10 Uhr

Am Ufer des Geroweihers leben inzwischen ganze Gruppen von Kanadagänsen. Foto: Christoph Wegener

Wer durch den Geropark spaziert, kann sie nicht übersehen: Ganze Gruppen von Kanadagänsen haben sich in der Grünanlage niedergelassen. Sie grasen auf den frisch eingesäten Wiesen, streiten sich laut schnatternd um die besten Futterplätze oder treiben entspannt auf dem Wasser.