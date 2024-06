Schnappschuss aus Mönchengladbach Immer brav im Gänsemarsch

Schon im Kindesalter lernt man: Stets nach links, rechts und wieder links schauen, bevor es über die Straße geht. Am besten sogar an einem gesicherten Übergang. Den gibt es nur an der Korneliusstraße im Bereich der Niers nicht. Wahrscheinlich gehen die erwachsenen Kanadagänse deshalb vor und flankieren den Nachwuchs – ganz vorbildlich und wohl im menschlichen Kindergarten abgeschaut – beim Überqueren. Heranfahrende Autos waren auch keine in Sicht, als Heinz Willi Kleinen diesen Schnappschuss des „Clans auf dem Weg zum nächsten Einsatz“ machte. Also: Alles gut gegangen.