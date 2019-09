Bühnenshow in Möncehngladbach : Kampfansage gegen boshafte Manipulation

Cool im Kreuzfeuer – Profilerin Suzanne Grieger-Langer trat im Kunstwerk mit ihrer Bühnenshow auf. Foto: Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Auf „Kreuzfeuer-Tour“ zeigt Profilerin Suzanne Grieger-Langer Abwehrstrategien bei Cybermobbing und Rufmord-Kampagnen. Zuschauer stellen sich mit ihr „den fiesen Machenschaften“.

Von Angela Wilms-Adrians

Der erste Schritt gegen Gedankenterrorismus sollte heißen: Nerven bewahren. „Geht einen demütigen Schritt zurück, findet eure Kraft wieder und geht an die Öffentlichkeit“. Mehrfach betont Suzanne Grieger-Langer dieses Credo, damit es zur Selbstverständlichkeit reift. Ihr Thema sind Strategien gegen Schlammschlachten, Cybermobbing und Rufmord-Kampagnen.

Die Ansprache der Profilerin ist klar, direkt. Ihr Auftritt im schwarzen Overall zur One-Woman-Show im Kunstwerk strahlt Energie und Selbstbewusstsein aus, lässt Raum für selbstironische Anmerkungen und launige Kommentare. Suzanne Grieger-Langer hat die Selbstsicherheit, die sie ihren Zuhörern in der Begegnung mit Aggressoren, Mobbern und Trollen vermitteln will. Die Diplom-Pädagogin, Frontfrau der Grieger-Langer Gruppe und Unternehmerin hat darüber das Buch „Cool im Kreuzfeuer – Schlammschlachten, Cybermobbing und Rufmord-Kampagnen souverän überstehen“ geschrieben und dazu eine Bühnenshow entwickelt. Das Kunstwerk ist nicht komplett ausverkauft, doch gut besucht, als Grieger-Langer auf ihrer Tour in Wickrath Station macht.

Die Bühne ist dunkel, rasant durchlaufende Zahlenreihen auf der rückwärtigen Leinwand assoziieren die Cyberwelt. „Dieser Abend wird abenteuerlich“, verspricht eine Stimme aus dem Off. Die fragt, wer die weiße Kapsel für ein naives Weiterleben wünsche oder bereit sei für die schwarze, um sich fiesen Machenschaften zu stellen. Natürlich bleiben alle. Nun tritt Suzanne Grieger-Langer aus dem Schatten ins Licht. „Normalerweise seht ihr mich nicht. Ich bin Profilerin“, verrät sie dem Publikum. Sie bringe es selten fertig, Streit auszuweichen, wenn sie Ungerechtigkeiten sehe. Ein Psychopath im familiären Umfeld habe ihre Nehmerqualitäten gestärkt. Beim Profiling unterscheidet Grieger-Langer zwischen zwei Seiten jenseits rot-weißer Absperrbänder. Die eine untersucht den Tatort nach dem Mord, die andere versucht, die Tat zu verhindern. Ihr erklärtes Feindbild ist der „Niedergeschwindigkeitstäter“, der mit eigenen Schwächen konfrontiert, niederträchtig wird. Der Niedergeschwindigkeitstäter wolle als träge Masse nach vorne, ohne übertriebene Bewegung. Daher verwirre er sein Umfeld, greife seine Opfer persönlich an statt mit Argumenten. Ersttäter seien irritiert, wenn das Opfer nicht kooperiere. Das gelte gleichermaßen bei Mord und Management. Daher hinterließen beide am Tatort im Schnitt zwanzig Fehler. Doch mit wachsender Erfahrung agierten Täter effektiver, während sie Gewaltspuren zunehmend besser kaschierten.