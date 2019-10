An der Hochschule Niederrhein : Feuerwehr wirbt um Studenten

Um die Arbeit der Feuerwehr auch praktisch kennenzulernen, durften Studenten auf dem Campus der Hochschule Niederrhein unter anderem Jenga in Feuerwehrjacke, Handschuhen und Helm spielen. Die Holzbalken durften nur mit einem Spreizer bewegt werden. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Mit einer landesweiten Kampagne sollen junge Menschen für die Freiwillige Feuerwehr gewonnen werden – so auch Studenten aus Gladbach.

Auf die angekündigte „feurig scharfe“ Currywurst in der Mensa mussten die Studenten der Hochschule Niederrhein aufgrund von Lieferproblemen zwar verzichten. Wer allerdings zwischen Rechnungswesen-Vorlesung und VWL-Tutorium mal mit dem Spreizer Jenga spielen wollte, hatte Glück. Beim Aktionstag im Rahmen der NRW-Kampagne „Freiwillige Feuerwehr. Für mich. Für alle.“ des Innenministeriums und des Verbandes der Feuerwehren in NRW konnten Studenten nicht nur Hand am Holzberg anlegen.

Ob Jenga spielen, eine Herzdruckmassage am Dummy üben, (k)eine Currywurst essen oder einen Jutebeutel gewinnen: Alles zielt beim Aktionstag darauf ab, die junge Zielgruppe auf die Freiwillige Feuerwehr aufmerksam zu machen. Das funktioniert: Fabian, BWL-Student im dritten Semester, hat zufällig beim Quiz des Aktionstages mitgemacht – es gab ja was zu gewinnen. Und er ist prompt überrascht: „Ich wusste gar nicht, wie groß die Freiwillige Feuerwehr ist.“ Der 22-Jährige könnte sich gut vorstellen, der Freiwilligen Feuerwehr Odenkirchen beizutreten. Im Freundeskreis sei das alles zwar kein Thema, für ihn zähle aber die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun, Verantwortung zu übernehmen und persönlich wachsen zu können. Und: Genau wie sein Freund Lukas (21), ebenfalls BWL-Student, wertet Fabian das Ehrenamt bei der Feuerwehr als guten Ausgleich zum stressigen Alltag in einem Job in der freien Wirtschaft.

Info Kampagne läuft Ende des Jahres aus Kampagne Start: 2017. Ende: 2019. Ende 2017 wurde die Kampagne für 2,4 Millionen Euro um zwei Jahre verlängert. Erfolg 31 Prozent der 262 befragten Feuerwehren konnten laut einer Befragung aufgrund der Kampagne neue Mitglieder gewinnen. (Stand: Ende 2018)

Ausgleich ja, leidende Menschen nein: Für die Studentinnen Laura und Daliah wäre der Job aus diesem Grund nichts. „Ich habe richtig Respekt vor dem, was die hier machen, aber ich wäre dafür einfach zu sensibel“, sagt Daliah (21). Für Laura spricht vor allem die Zeit dagegen: „Ich arbeite neben dem Studium.“ Doch nicht alle Frauen denken so, sagt Simon Galka, der die Feuerwehr-Werbekampagne mitbetreut. Derzeit seien zwar nur sieben Prozent aller Einsatzkräfte in NRW weiblich, doch die Tendenz sei „stark steigend“. Vor allem bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr sei das Interesse von Frauen auffällig.

Finden den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr bemerkenswert, haben selbst aber zu wenig Zeit und fühlen sich den Aufgaben weniger gewachsen: Die Studentinnen Laura (25) und Daliah (21). Foto: Maren Könemann

Sind verblüfft darüber, was die Freiwillige Feuerwehr alles leistet und könnten sich vorstellen, ihr beizutreten - auch als Ausgleich zum stressigen Alltag: die BWL-Studenten Fabian (22, l.) und Lukas (21). Foto: Maren Könemann