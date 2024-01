Handelshof in Mönchengladbach Palettenweise Kamelle und Strüßjer für die närrischen Züge

Der Handelshof und der Besuch des amtierenden Prinzenpaars – das hat Tradition. So auch für Prinz Jost I. und seine Prinzessin Niersia Elke, die sich am Freitagabend über die bereits vorliegenden Bestellungen an Kamellen und anderem Wurfmaterial für den Veilchendienstagszug und die Veedelszüge informierten ließen. Da durfte die Bestellung in eigener Sachen natürlich nicht fehlen.