Sanierung in Mönchengladbach abgeschlossen Kaisersaal im Haus Erholung ist wieder nutzbar

Die so genannte Abhangdecke wurde laut Stadt aus quadratischen Deckenfeldern mit Lochgipsplatten errichtet. Zusammen mit Deckenfeldern und ihrer Unterkonstruktion wurde auch die Beleuchtung im Kaisersaal auf den neuen Stand der Technik gebracht, heißt es aus dem Rathaus. Die Arbeiten führte das städtische Gebäudemanagement durch. Insgesamt 108 Strahler in der Decke und zwei Kronleuchter mit je 189 LED-Leuchtmitteln illuminieren nun sämtliche Veranstaltungen in dem klassizistischen Bau. Dabei können die neuen LED-Lampen gedimmt und auch über Bluetooth angesteuert werden. Auch eine neue LED-Bühnenbeleuchtung wurde verbaut, sodass die Bühne künftig energiesparend und, anders als zuvor, aus vier Richtungen angestrahlt werden kann. Der Stromverbrauch der Saalbeleuchtung soll um 85 Prozent sinken. Durch den niedrigen Verbrauch könnten sich so jährliche Energieeinsparungen von bis zu 30.500 Euro ergeben.