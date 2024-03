Aktion in Mönchengladbach Auf ein Käffchen mit der Polizei

Genau das ist jetzt auch in Mönchengladbach geplant. Am Montag, 4. März, können Interessierte von 10 bis 16 Uhr mit Mönchengladbacher Polizistinnen und Polizisten am Sonnenhausplatz gegenüber vom Minto ins Gespräch kommen. Mitbringen werden die Beamten nicht nur Streifenwagen und ein Polizei-Motorrad, sondern auch ein mobiles Café.