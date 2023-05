Seltenes Ehejubiläum in Mönchengladbach Das Geheimnis einer 70 Jahre währenden Ehe

Auch wenn der Zeitpunkt schon mehr als 70 Jahre her ist, wissen Käthe und Karl Schiffer noch genau, wo sie sich zum ersten Mal gesehen haben. „Es war auf einer Feier ihrer Arbeitskollegin“, erzählt Karl Schiffer. Das war 1946. „Da waren wir noch jung“, sagt Käthe Schiffer und lächelt ihren Mann an. „Wir haben noch am selben Abend einen Termin ausgemacht, um uns wiederzusehen“, fügt Karl Schiffer an. Es folgten dann noch viele weitere Treffen.