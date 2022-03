Vereinsgründerin aus Mönchengladbach : Altensport-Pionierin Käthe Strötges ist gestorben

Altensport-Pionierin Käthe Strötges ist tot. Foto: Jürgen Körting

Mönchengladbach Ihr Verein Sport für betagte Bürger war eine Innovation und machte einst Altensport populär. Er zählte in seinen Glanzzeiten mehr als 3.000 Mitglieder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie hat in der Stadt viele Menschen bewegt – auch im buchstäblichen Sinne: Käthe Strötges war die Gründerin des Vereins Sport für betagte Bürger, der in Mönchengladbach über viele Jahre Senioren nicht nur Sportangebote machte, sondern an der Brückenstraße in Mülfort ein Altenheim betrieb und auch die Freizeit älterer Mönchengladbacher gestaltete. Vor wenigen Tagen ist Strötges im Alter von 87 Jahren gestorben.

Mit ihrem 1976 vom NRW-Kultusministerium anerkannten Mönchengladbacher „Modellfall Sport für betagte Bürger“ hat Strötges Impulse für den Altensport gegegeben, die im Lauf der Jahrzehnte bundesweit kopiert wurden. Sogar aus Japan kam eine Delegation Wissenschaftler, die sich für den Verein interessierten.

Die Anfänge waren klein gewesen: In den 1960er Jahren öffnete das Ehepaar Strötges das Schwimmbad in seinem Haus in Holt für Rentner, unternahm Spaziergänge und Wanderungen mit ihnen. Am 20. Dezember 1968 gründete es mit sechs weiteren Bürgern den Verein „Sport für betagte Bürger e. V. Mönchengladbach“.

In seinen Glanzzeiten hatte der Verein mehr als 3000 Mitglieder und organisierte bis zu 86 Sport-Stunden an einem Tag in diversen Kursen. Er richtete ein Altensporzentrum und ein Seniorenheim ein und organisierte zudem Reisen per Bus, Bahn, einen Tag lang oder mehrere – auch Flusskreuzfahren. 1976 erhielt Strötges das Bundesverdienstkreuz, 1985 wurde sie als Deutschlands „Breitensportlerin des Jahres“ geehrt, 1997 überreichte ihr Ministerpräsident Johannes Rau den Landesorden NRW. 2018 kam das Aus für den von ihr gegründeten Verein. Das Seniorenheim an der Brückenstraße musste schließen, der Verein ging in die Insolvenz, im Altensportzentrum übernahm das Sportbildungswerk die Regie.

So mancher empfand Käthe Strötges als eine streitbare Frau mit Eigensinn. Sie selbst charakterisierte sich einmal so: „Ich bin eine Kämpferin, aber immer fair.“

(hh)