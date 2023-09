Schulden in Mönchengladbach Kämmerer warnt vor Millionen-Lücke

Die Entwicklung bei den Steuereinnahmen treffen den Haushalt der Stadt schon für das laufende Jahr. Zwar nimmt Mönchengladbach nach derzeitigem Stand rund 200 Millionen Euro an Gewerbesteuern ein und damit rund 13 Millionen mehr als eingeplant. Dafür aber fließen wesentlich weniger Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, und andere Ausgaben steigen. Das sagte Kämmerer Michael Heck im Finanzausschuss. „ich gehe davon aus, dass wir trotz aller Verschlechterungen einen leicht positiven Jahresabschluss haben werden“, sagte Heck. „Aber das heißt nicht, dass Mittel frei werden, sondern wir nehmen nur weniger Kredite neu auf.“