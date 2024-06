Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Kabelbrand in Bäckerei eines Supermarktes

Die Feuerwehr ist am Montag, 3. Juni, gegen 6 Uhr zu einem Kabelbrand in einer Bäckerei eines Supermarktes am der Mülforter Straße gerufen worden. Der Markt hatte zu dieser Zeit noch nicht geöffnet, weshalb sich nur Mitarbeiter in dem Gebäude befanden. Diese verließen den Markt vor Eintreffen der Feuerwehr. Der Kabelbrand war bereits vor Ankunft der Feuerwehr von Mitarbeitern der Bäckerei gelöscht worden. Die Feuerwehr kontrollierte die Einsatzstelle mittels Wärmebildkamera und Mehrgasmessgerät. Im Markt hatte sich eine leichte Rauchschicht gebildet. Zur Entrauchung wurden die Rauchabzüge des Marktes sowie die Türen geöffnet. Um das Verfahren zu beschleunigen wurde ein Hochleistungslüfter der Feuerwehr eingesetzt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.