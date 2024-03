Kabarett in Mönchengladbach Florian Schroeder sucht den Messias

Der Auftritt in Anzug mit Krawatte ist nach alter Sitte korrekt. Doch Florian Schroeder hat den Zeitgeist im Blick. Der Kabarettist seziert, karikiert, persifliert, jongliert grandios mit Widersprüchen. In dichter Themenfülle nimmt er beinahe die gesamte politische Landschaft und gesellschaftliche Befindlichkeiten ins Visier. Dabei legt er im vollbesetzten TiG rhetorisch ein hohes Tempo vor, ist absolut textsicher auch bei hochkomplexen Gedankenspielen ohne Netz und doppelten Boden in Form versteckter Spickzettel.