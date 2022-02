Hilfe für Jugendliche in Mönchengladbach : Begleitung beim Weg ins Berufsleben

Mönchengladbach Was soll ich nach der Schule beruflich machen? Auf diese Frage wollen Ausbildungspaten Jugendlichen in einer neuen Aktion eine passende Antwort geben.

Das überkonfessionelle Erfolgsprojekt ­ – seit 2010 wurden mehr als 70 Jugendliche in eine Ausbildungsstelle begleitet – setzt an, wo staatliche Stellen nicht mehr weiterkommen: Ehrenamtliche betreuen Jugendliche auf dem Weg in den Beruf, wenn nötig über etliche Jahre hinweg. „Immer mehr Jugendliche brauchen heute an der für sie komplizierten Schnittstelle von der Schule in den Beruf Unterstützung, um auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können. Es geht uns darum, sie auf ihrem Weg in das Berufsleben persönlich zu unterstützen“, betont Embser. „Wir zeigen ihnen unbürokratisch mögliche Perspektiven auf, an die sie vielleicht noch gar nicht gedacht haben. Sie sollten unser Angebot kennenlernen und einfach vorbeikommen.“