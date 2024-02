Einzelhandel in Mönchengladbach Rheydt ist für Krebber ein Schmuckstück

Er fängt die Exzellenz von Krebber in seiner Fotokunst ein und gestaltet Broschüren, die nichts mehr zu tun haben mit den üblichen Warenkatalogen. Seine Idee, die er gemeinsam mit Daniela Krebber-Herwig entwickelt: Models tragen ein ausgewähltes Outfit und Schmuckstücke des Juweliers in Rheydt, mit denen sie in der Oper in Venedig, in Mailand, vor dem Guggenheim Museum in Bilbao oder in einer Mönchengladbacher Küche fotografiert werden. Es gibt keine Preisschilder an ihren Ringen, Ketten und Armbändern. Der Mensch und der Schmuck stehen im Vordergrund.