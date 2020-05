Prozess wegen schweren Raubes : Juwelenräuber zu langen Haftstrafen verurteilt

Mönchengladbach Zwei Männer aus Litauen sind am Landgericht Mönchengladbach wegen schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. 2018 waren sie mit zwei weiteren bislang noch unbekannten Tätern bei einem Juwelier in Rheydt eingedrungen und hatten Schmuck im Wert von über 200.000 Euro mitgenommen.

Zwei Jahre nach einem bewaffneten Überfall auf ein Juweliergeschäft wurden zwei Männer aus Litauen am Dienstag vor dem Landgericht wegen schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Ein 36-Jähriger muss für acht Jahre und sechs Monate, ein 33-Jähriger für vier Jahre in Haft. Zudem wurden Geldbeträge in Höhe von 150 Euro bzw. 1.000 Euro einbezogen. Während der ältere Täter in Haft bleiben muss, erging bei dem 33-Jährigen ein Verschonungsbeschluss, er muss die Haft erst bei Ladung erneut antreten.

Die beiden Angeklagten hatten ihre Beteiligung am Überfall zugegeben, und als Grund Geldschwierigkeiten angegeben. Beide seien in Litauen von Bekannten gefragt worden, ob sie sich in Deutschland an einem Raubüberfall auf einen Juwelier beteiligen wollten. Die „eigentlichen Drahtzieher“ hätten erklärt, bereits mehrere Überfälle dieser Art verübt zu haben. Wenige Tage vor dem Überfall sollen die beiden Angeklagten sowie zwei weitere Männer in ein Hotel in der Nähe von Mönchengladbach gebracht worden sein. Auch nach der Tat hätten sie noch zwei Tage in Deutschland verbracht, bevor sie nach Litauen zurückgebracht worden seien. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer neun bzw. sieben Jahre Haft sowie die Einziehung des Wertersatzes in Höhe von 136.000 Euro. Diese Summe entspricht dem Einkaufswert der Uhren. In seinem Schlusswort erklärte der 33-Jährige, dass er sich entschuldigen wolle und die Tat sehr bereue.