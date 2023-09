Eröffnungsfeier in Mönchengladbach Justizminister Limbach übergibt neues Dienstgebäude

Seit März ist das anders: Die Staatsanwaltschaft zog in ein neues Gebäude im Nordpark um. Ende Februar hatte der Umzug begonnen. Die Eröffnungsfeier fand allerdings erst jetzt statt. NRW-Justizminister Benjamin Limbach übergab das neue Dienstgebäude offiziell am Freitag, 1. September. „Gute Arbeit braucht gute Arbeitsbedingungen”, sagte der Grünen-Politiker in seiner Rede. Er freue sich für die Beschäftigten der Staatsanwaltschaft, dass sie in einem Gebäude arbeiten können, „das dem hohen Anspruch an die wichtigen und verantwortungsvollen Tätigkeiten in der Justiz gerecht wird“. Außerdem sei ein gutes und modernes Arbeitsumfeld auch bedeutend für die Nachwuchswerbung. Und die sei wiederum angesichts des Fachkräftemangels, der auch in der Justiz angekommen sei, dringend notwendig. Generalstaatsanwalt Horst Bien hatte in seiner Begrüßung schon von den Baby-Boomer-Jahrgängen gesprochen, die jetzt pensioniert werden und für die es nicht genügend Nachfolger gebe.